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Зеленський відреагував на російську атаку по Миколаєву

19 липня 2024 19:08
Валерія Барановська - редактор
Ворожий удар по Миколаєву 19 липня — є загиблі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Валерія Барановська - редактор

Ворог атакував житловий сектор у Миколаєві — росіяни влучили у дитячий майданчик. Наразі відомо про п'ятьох поранених та трьох загиблих, серед яких є дитина.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 19 липня.

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Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Відомо про влучання у дитячий майданчик, який розташовувався неподалік житлового будинку.

Удар по Миколаєву 19 липня
Зруйнований будинок у Миколаєві. Фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу було поранено п'ятьох людей. Троє громадян загинули, серед них дитина.

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Атака на Миколаїв 19 липня
Постраждалі внаслідок удару по Миколаєву. Фото: ДСНС

"Мої співчуття рідним та близьким. Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", — написав глава держави.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

Також російські загарбники атакували Одещину балістикою. Ракета "Іскандер-М" була запущена з території тимчасово окупованого Криму та сили ППО змогли її збити. 

Володимир Зеленський війна ДСНС Миколаїв обстріли війна в Україні жертви ракетний удар

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