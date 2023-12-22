Зеленский отреагировал на уничтожение российских самолетов на юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российских тяжелых многоцелевых истребителей Су-34 ВКС РФ в Херсонской области. Он отметил успехи Одесской зенитно-ракетной бригады.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Читайте также:

Зеленский отреагировал на уничтожение самолетов

По словам главы государства, такой поступок показал, что теперь каждый российский летчик точно знает, что будет "наш ответ каждому российскому убийце", и "ни один из них не останется безнаказанным".

"Результат наших Воздушных сил и непосредственно Одесской зенитной ракетной бригады. Спасибо вам, ребята!", — не скрывает эмоций глава государства.

Уничтожение звена Су-34 на юге — что известно

Напомним, что сегодня силы ПВО на юге уничтожили три российских тяжелых многоцелевых истребителя Су-34. По предварительной информации, экипаж мертв.

На уничтожение отреагировали в Воздушных силах: по словам Юрия Игната, суммарная рыночная стоимость самолетов составляет 150 миллионов долларов США.