Зеленский отметил воинов ГУР, которые поразили ракетоноситель "Ивановец"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов Главного управления разведки Минобороны, поразивших ракетоноситель "Ивановец". Он поблагодарил их за силу.

Об этом в субботу, 3 февраля, Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Зеленский наградил воинов ГУР

По словам главы государства, уже многое сделано именно воинами ГУР — на земле и на море. Российские оккупанты испытывают боль от их действий. Зеленский отметил, что важно, чтобы виновники этой войны действительно ответили за содеянное.

"Сегодня я хочу особо отметить ваш успех именно на море — поражение российского ракетного корабля. Сложная операция на рейде озера Донузлав: шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было сильно. И я благодарю вас за эту силу!" — добавил он.

Напомним, 1 февраля бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было утоплено после ряда прямых попаданий.

Также мы писали, что Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.