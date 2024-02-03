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Зеленський відзначив воїнів ГУР, які уразили ракетоносій "Івановець"

3 лютого 2024 15:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський відзначив воїнів ГУР, які уразили ракетоносій "Івановець"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які уразили ракетоносій "Івановець". Він подякував їм за силу.

Про це у суботу, 3 лютого, Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами глави держави, вже багато зроблено саме воїнами ГУР — на землі та на морі. Російські окупанти відчувають біль від їхніх дій. Зеленський зазначив, що важливо, щоб винуватці цієї війни дійсно відповіли за скоєне.

"Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі — ураження російського ракетного корабля. Складна операція на рейді озера Донузлав: шість прямих попадань морських дронів у корпус "Івановця". Це було сильно. І я дякую вам за цю силу!" — додав він.

Нагадаємо, 1 лютого бійці Головного управління розвідки України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.

Також ми писали, що Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару. 

Володимир Зеленський
війна
Крим
Україна
окупанти
президент
ГУР

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