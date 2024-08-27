Зеленский поддерживает возвращение украинских мужчин из-за границы без принуждения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он поддерживает возвращение украинских мужчин из-за границы, но без принуждения. По его словам, следует создать все условия для того, чтобы украинцы сами захотели вернуться.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

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Президент подчеркнул, для того чтобы украинские мужчины возвращались в Украину из-за границы, стоит создать все условия для того, чтобы они хотели этого сами. Об этом гарант уже говорил с правительством, ведь с выехавшими за границу нужно работать и не потерять их связь со страной.

"Если мы не вернем 7,5 украинца и если мы не выведем из тени всех налогоплательщиков, у нас серьезный вызов не только во время, но и после войны. Как кормить наших пенсионеров? Стоит вернуть наше взрослое население, но без принуждения", — сказал Зеленский.