Зеленський підтримує повернення українських чоловіків з-за кордону без примусу

Зеленський висловився про повернення українських чоловіків з-за кордону
Президент України Володимир Зеленський заявив, що він підтримує повернення українських чоловіків з-за кордону, але без примусу. За його словами, варто створити всі умови для того, щоб українці самі захотіли повернутися.
Про це глава держави сказав під час пресконференції.
Позиція Зеленського щодо повернення українських чоловіків
Президент наголосив, для того, аби українські чоловіки поверталися в Україну з-за кордону, варто створити всі умови для того, щоб вони хотіли цього самі. Про це гарант вже говорив з урядом, адже з тими, хто виїхав за кордон, потрібно працювати й не втратити їхній зв’язок із країною.
"Якщо ми не повернемо 7,5 українців і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик не тільки під час, а і після війни. Як годувати наших пенсіонерів? Варто повернути наше доросле населення, але без примусу", — сказав Зеленський.
Читайте Новини.LIVE!