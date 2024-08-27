Зеленський підтримує повернення українських чоловіків з-за кордону без примусу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він підтримує повернення українських чоловіків з-за кордону, але без примусу. За його словами, варто створити всі умови для того, щоб українці самі захотіли повернутися.

Про це глава держави сказав під час пресконференції.

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Позиція Зеленського щодо повернення українських чоловіків

Президент наголосив, для того, аби українські чоловіки поверталися в Україну з-за кордону, варто створити всі умови для того, щоб вони хотіли цього самі. Про це гарант вже говорив з урядом, адже з тими, хто виїхав за кордон, потрібно працювати й не втратити їхній зв’язок із країною.

"Якщо ми не повернемо 7,5 українців і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик не тільки під час, а і після війни. Як годувати наших пенсіонерів? Варто повернути наше доросле населення, але без примусу", — сказав Зеленський.