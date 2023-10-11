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Зеленский впервые лично участвует в заседании "Рамштайн": чего ждет Украина

11 октября 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский впервые лично участвует в заседании "Рамштайн": чего ждет Украина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 октября, в Брюсселе, Бельгия, началась встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский впервые присутствует на ней в офлайн формате.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook.

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По словам Зеленского, которого цитирует "Европейская правда", Украина ожидает объявлений по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и артиллерии.

"Есть приоритеты: системы противовоздушной обороны, оборонительный щит. Это не просто слова, а очень конкретные вещи, и мы нуждаемся в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его поставок в Африку, Азию, мира", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что речь идет о дальнобойных ракетах и оружии. По словам Зеленского, неважно, как назвать, проблема в том, как это получить.

"И третья вещь: как защищать, как просто стоять каждый день и обороняться. Это не о контрнаступлении. Контрнаступление — это одно направление, но нужно также обороняться, потому что по ту сторону — Россия, большая армия террористов", — добавил он.

Глава государства пояснил, что речь идет о нуждах в артиллерии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бельгию. Там он будет говорить о необходимости в истребителях F-16.

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