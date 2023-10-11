Зеленський вперше особисто бере участь у засіданні "Рамштайн": що очікує Україна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 11 жовтня, у Брюсселі, Бельгія, розпочалася зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський вперше присутній на ній в офлайн форматі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

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За словами Зеленського, якого цитує "Європейська правда", Україна очікує оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.

"Є пріоритети: системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі, і ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії, світу", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що йдеться про далекобійні ракети та зброю. За словами Зеленського, неважливо, як назвати, проблема у тому, як це дістати.

"І третя річ: як захищати, як просто стояти щодня і оборонятися. Це не про контрнаступ. Контрнаступ — це один напрямок, але потрібно також оборонятися, бо по той бік — Росія, велика армія терористів", — додав він.

Глава держави пояснив, що йдеться про потреби в артилерії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Там він говоритиме про потребу у винищувачах F-16.