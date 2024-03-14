Зеленский вручил награды военным по случаю Дня добровольца

Зеленский награждает военного. Фото: Офис президента

В День добровольца, 14 марта, Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военным и родным погибших Героев. Он поблагодарил всех мужчин и женщин, добровольно вставших на защиту Родины.

Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.

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"Свое национальное государство никогда не бывает просто подарком. И собственная национальная культура не бывает просто наследством. Это всегда живые и смелые проявления личной воли конкретных людей. Воли тех, кто посвящает себя тому, чтобы общее — украинское — сохранилось", — отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня, в День украинского добровольца, Украина благодарит каждого и каждую, кто встал на ее защиту.

"Мы благодарим тех, кто выбрал Украину, когда от этого зависело все. Кто не остался в стороне и не побоялся бороться", — отметил Зеленский.

Также президент заявил, что гордится каждым украинским солдатом и командиром, которые сражаются ради государства.

"Я благодарю всех, кто работает на нашу общую, украинскую победу. И прошу всегда помнить украинских героев разных времен, которые отдали самое дорогое — отдали свою жизнь, чтобы Украина жила", — завершил свое обращение глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Военные и семьи павших на приеме у президента. Фото: Офис Президента

Президент вручает награду семье павшего военного. Фото: Офис Президента

Ранее сообщалось, что командир 12-й бригады специального назначения "Азов", подполковник Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко провел церемонию награждения бойцов ведомственными наградами. Бойцы "Азова" были отмечены нагрудными знаками "За доблестную службу" и "За отвагу", а также медалями "За стойкость и несгибаемость", "За доблесть".

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 16 февраля посетил защитников на Авдеевском направлении. Там он вручил пограничникам государственные награды.