Зеленский вручил награды военным по случаю Дня добровольца
В День добровольца, 14 марта, Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военным и родным погибших Героев. Он поблагодарил всех мужчин и женщин, добровольно вставших на защиту Родины.
Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.
Что говорил президент
"Свое национальное государство никогда не бывает просто подарком. И собственная национальная культура не бывает просто наследством. Это всегда живые и смелые проявления личной воли конкретных людей. Воли тех, кто посвящает себя тому, чтобы общее — украинское — сохранилось", — отметил глава государства.
Он добавил, что сегодня, в День украинского добровольца, Украина благодарит каждого и каждую, кто встал на ее защиту.
"Мы благодарим тех, кто выбрал Украину, когда от этого зависело все. Кто не остался в стороне и не побоялся бороться", — отметил Зеленский.
Также президент заявил, что гордится каждым украинским солдатом и командиром, которые сражаются ради государства.
"Я благодарю всех, кто работает на нашу общую, украинскую победу. И прошу всегда помнить украинских героев разных времен, которые отдали самое дорогое — отдали свою жизнь, чтобы Украина жила", — завершил свое обращение глава государства.
Ранее сообщалось, что командир 12-й бригады специального назначения "Азов", подполковник Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко провел церемонию награждения бойцов ведомственными наградами. Бойцы "Азова" были отмечены нагрудными знаками "За доблестную службу" и "За отвагу", а также медалями "За стойкость и несгибаемость", "За доблесть".
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 16 февраля посетил защитников на Авдеевском направлении. Там он вручил пограничникам государственные награды.
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