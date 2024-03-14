Зеленський вручив нагороди військовим з нагоди Дня добровольця

Зеленський нагороджує військового. Фото: Офіс президента

У День добровольця, 14 березня, Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовим та рідним загиблих Героїв. Він подякував усім чоловікам і жінкам, які добровільно стали на захист Батьківщини.

Про це повідомили у пресслужбі Зеленського.

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"Своя національна держава ніколи не буває просто подарунком. І власна національна культура не буває просто спадком. Це завжди живі та сміливі прояви особистої волі конкретних людей. Волі тих, хто присвячує себе тому, щоб спільне — українське — збереглося", — зазначив глава держави.

Він додав, що сьогодні, у День українського добровольця, Україна дякує кожному й кожній, хто став на її захист.

"Ми дякуємо тим, хто обрав Україну, коли від цього залежало все. Хто не залишився осторонь і не побоявся боротися", — зазначив Зеленський.

Також президент заявив, що пишається кожним українським солдатом і командиром, які бʼються заради держави.

"Я дякую всім, хто працює на нашу спільну, українську перемогу. І прошу завжди памʼятати українських героїв різних часів, які віддали найдорожче – віддали своє життя, щоб Україна жила", — завершив своє звернення глава держави.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Військові та родини полеглих на прийомі в президента. Фото: Офіс Президента

Президент вручає нагороду родині полеглого військового. Фото: Офіс Президента

Раніше ми повідомляли, що командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", підполковник Національної гвардії України Денис Прокопенко провів церемонію нагородження бійців відомчими нагородами. Бійці "Азову" були відзначені нагрудними знаками "За доблесну службу" та "За відвагу", а також медалями "За стійкість і непохитність", "За доблесть".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 16 лютого відвідав захисників на Авдіївському напрямку. Там він вручив прикордонникам державні відзнаки.