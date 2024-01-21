Зеленский считает, что украинцы не могут себе позволить устать от войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото:Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что граждане страны не могут позволить себе устать от войны. По его словам, сейчас важно защищать государство и поддерживать его функционирование.

Об этом Владимир Зеленский заявил британскому телеканалу Channel 4 News.

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Усталость от войны

Глава государства отметил, если украинцы устанут, то потеряют то, что имеют.

"Когда мы говорим усталость. Мы должны разделять вот какие вещи. Здесь есть нюанс. Усталость от войны — мы не можем себе ее позволить. В противном случае получится так, что кто-то защищает государство", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, когда говорит "защита", это не только фронт, а также люди, которые работают, и те, у кого есть бизнес. По словам Зеленского, можно устать делать это под ракетами, но украинцы продолжают работать.

"Можно позволить себе устать вечером, но утром придется защищать государство. Бороться за него", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит необходимости мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины полмиллиона человек. Он отметил, что расходы на такое количество бойцов могут быть тяжелыми для государственного бюджета.

Также мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что черты характера ее мужа стали более острыми. По ее словам, Владимир Зеленский "стал более сентиментальным в простых вещах".