Зеленский вважає, що українці не можуть собі дозволити втомитися від війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото:Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський вважає, що громадяни країни не можуть собі дозволити втомитися від війни. За його словами, наразі важливо захищати державу та підтримувати її функціонування.

Про це Володимир Зеленський заявив британському телеканалу Channel 4 News.

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Втомленість від війни

Глава держави зазначив, якщо українці втомляться, то втратять те, що мають.

"Коли ми говоримо втомленість. Ми повинні розділяти ось які речі. Тут є нюанс. Втомленість від війни — ми не можемо собі її дозволити. В іншому випадку вийде так, що хтось захищає державу", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, коли говорить "захист", це не лише фронт, а також люди, які працюють, та ті, хто має бізнес. За словами Зеленського, можна втомитися робити це під ракетами, але українці продовжують працювати.

"Можна дозволити собі втомитись ввечері, але зранку доведеться захищати державу. Боротись за неї", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наразі не бачить потреби мобілізувати до лав Збройних сил України пів мільйона людей. Він зазначив, що витрати на таку кількість бійців можуть бути заважкі для державного бюджету.

Також ми писали, що перша леді України Олена Зеленська заявила, що риси характеру її чоловіка стали гострішими. За її словами, Володимир Зеленський "став сентиментальнішим у простих речах".