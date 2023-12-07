Зеленский ввел новые санкции против РФ — в списке соратники Кадырова
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня ввел новые санкции против граждан и компаний из России. В список вошли приспешники чеченского террориста Рамзана Кадырова.
Об этом говорится в указе президента №813/2023 на официальном сайте главы государства.
Кто попал под санкции
Под санкции попали 185 российских граждан и 181 компания, которая находится на территории страны-агрессора.
В список попали сторонники чеченского террориста Рамзана Кадырова — Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев. Первый — действующий генерал-майор Росгвардии, помощник Кадырова в сотрудничестве с силовыми ведомствами, один из командиров террористического батальона "Ахмат". Цицулаев, в свою очередь, — экс-сотрудник института МВД РФ и бывший "полпред главы Чечни в Украине", которого в России разыскивают за мошенничество.
Кроме них в санкционное письмо попали: заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов, гендиректор "УАЗ" Адиль Ширинов, а также другие лица, вовлеченные в нелегальную поставку электроники для российского ВПК. Полный перечень подсанкционных физлиц можно посмотреть здесь, а юридических лиц — здесь.
Напомним, что ранее Еврокомиссия планирует добавить в 12 пакет санкций против России ограничения в отношении семьи экс-президента страны Дмитрия Медведева и действующего президента Владимира Путина.
В то же время глава Кремля ранее подписал указ, разрешающий иностранным инвесторам, средства которых заморожены в России, использовать их для покупки заблокированных активов россиян за рубежом.
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