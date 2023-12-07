Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський ввів нові санкції проти РФ — в списку поплічники Кадирова arrow

Зеленський ввів нові санкції проти РФ — в списку поплічники Кадирова

7 грудня 2023 17:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський ввів нові санкції проти РФ — в списку поплічники Кадирова
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні запровадив нові санкції проти громадян та компаній з Росії. До списку увійшли поплічники чеченського терориста Рамзана Кадирова.

Про це йдеться в указі президента №813/2023 на офіційному сайті глави держави.

Читайте також:

Хто потрапив під санкції

Під санкції потрапили 185 російських громадян та 181 компанія, яка знаходиться на території країни-агресорки.

До списку потрапили прибічники чеченського терориста Рамзана Кадирова — Апті Алаудінов та Рамзан Цицулаєв.  Перший — чинний генерал-майор Росгвардії, помічник Кадирова у співпраці з силовими відомствами, один з командирів терористичного батальйону "Ахмат". Цицулаєв, своєю чергою — ексспівробітник інституту МВС РФ та колишній "уповпред голови Чечні в Україні", якого у Росії розшукують за шахрайство.

Зеленський ввів нові санкції проти РФ — в списку поплічники Кадирова
Апті Алаудінов на фоні прапору бойовиків "Ахмат" з зображенням колишнього муфтія ЧРІ Ахмата Кадирова. Джерело: росЗМІ
Зеленський ввів нові санкції проти РФ — в списку поплічники Кадирова
Рамзан Цицулаєв. Джерело: росЗМІ

Крім них до санкційного листа потрапили: заступник прем'єр-міністра Татарстану Мідхат Шагіахметов, гендиректор "УАЗ" Аділь Ширінов, а також інші особи, залучені до нелегального постачання електроніки для російського ВПК. Повний перелік підсанкційних фізосіб можна подивитися тут, а юридичних осіб — тут.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія планує додати в 12-й пакет санкцій проти Росії обмеження щодо родини експрезидента країни Дмитра Медведєва та чинного президента Володимира Путіна.

Натомість голова Кремля раніше підписав указ, який дозволяє іноземним інвесторам, кошти яких заморожені в Росії, використовувати їх для купівлі заблокованих активів росіян за кордоном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі