Зеленський ввів нові санкції проти РФ — в списку поплічники Кадирова

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні запровадив нові санкції проти громадян та компаній з Росії. До списку увійшли поплічники чеченського терориста Рамзана Кадирова.

Про це йдеться в указі президента №813/2023 на офіційному сайті глави держави.

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Хто потрапив під санкції

Під санкції потрапили 185 російських громадян та 181 компанія, яка знаходиться на території країни-агресорки.

До списку потрапили прибічники чеченського терориста Рамзана Кадирова — Апті Алаудінов та Рамзан Цицулаєв. Перший — чинний генерал-майор Росгвардії, помічник Кадирова у співпраці з силовими відомствами, один з командирів терористичного батальйону "Ахмат". Цицулаєв, своєю чергою — ексспівробітник інституту МВС РФ та колишній "уповпред голови Чечні в Україні", якого у Росії розшукують за шахрайство.

Апті Алаудінов на фоні прапору бойовиків "Ахмат" з зображенням колишнього муфтія ЧРІ Ахмата Кадирова. Джерело: росЗМІ

Рамзан Цицулаєв. Джерело: росЗМІ

Крім них до санкційного листа потрапили: заступник прем'єр-міністра Татарстану Мідхат Шагіахметов, гендиректор "УАЗ" Аділь Ширінов, а також інші особи, залучені до нелегального постачання електроніки для російського ВПК. Повний перелік підсанкційних фізосіб можна подивитися тут, а юридичних осіб — тут.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія планує додати в 12-й пакет санкцій проти Росії обмеження щодо родини експрезидента країни Дмитра Медведєва та чинного президента Володимира Путіна.

Натомість голова Кремля раніше підписав указ, який дозволяє іноземним інвесторам, кошти яких заморожені в Росії, використовувати їх для купівлі заблокованих активів росіян за кордоном.