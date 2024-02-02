Зеленский заявил, что Украина получила еще две системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 2 февраля, наше государство получило еще две системы противовоздушной обороны. По его словам, эти системы сбивают все вражеские цели.

Об этом он сказал 2 февраля во время вечернего обращения.

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"И главная новость на сегодня — новость, которой мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат — в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы, которые сбивают все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день", — подчеркнул глава государства.

Телефонный разговор с президентом Казахстана и встреча с главой МИД Канады

Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Он рассказал своему коллеге о подготовке к Глобальному саммиту мира. Кроме того, он поблагодарил народ Казахстана за гуманитарную поддержку для украинцев.

Президент также встретился 2 февраля с министром иностранных дел Канады и поблагодарил его за поддержку Украины.

"Обсудили дальнейшую повестку дня наших отношений — Украины и Канады. И работу созданной коалиции ради возвращения депортированных в Россию украинских детей. Сегодня на заседании в Киеве эта коалиция начала работу, был представлен Рамочный документ по ее деятельности. Канада — один из солидеров коалиции, и я благодарен за активность", — отметил лидер страны.

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На ней обсуждалось пять ключевых вопросов о ходе боевых действий на линии фронта.

Также Владимир Зеленский встретился с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом. Стороны обсудили реализацию Формулы мира.