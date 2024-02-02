Зеленський заявив, що Україна отримала ще дві системи ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в п'ятницю, 2 лютого, наша держава отримала ще дві системи протиповітряної оборони. За його словами, ці системи збивають всі ворожі цілі.

Про це він 2 лютого сказав під час вечірнього звернення.

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"І головна новина на сьогодні — новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат — в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", — наголосив глава держави.

Телефонна розмова з президентом Казахстану та зустріч з очільником МЗС Канади

Також Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Він розповів своєму колезі про підготовку до Глобального саміту миру. Крім того, він подякував народу Казахстану за гуманітарну підтримку для українців.

Президент також зустрівся 2 лютого з міністром закордонних справ Канади та подякував йому за підтримку України.

"Обговорили подальший порядок денний наших відносин — України та Канади. І роботу створеної коаліції заради повернення депортованих у Росію українських дітей. Сьогодні на засіданні в Києві ця коаліція розпочала роботу, був представлений Рамковий документ щодо її діяльності. Канада — один зі співлідерів коаліції, і я вдячний за активність", — зауважив лідер країни.

Нагадаємо, 2 лютого Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ній обговорювалося п'ять ключових питань стосовно перебігу бойових дій на лінії фронту.

Також Володимир Зеленський зустрівся з головою Організації з безпеки та співробітництва у Європі, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом. Сторони обговорили реалізацію Формули миру.