Бои в Курской области — Зеленский заинтриговал новыми деталями операции

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Боевая операция украинских войск в Курской области не носит захватнический характер. Она является частью крупной военно-дипломатической операции, цель которой — принудить Кремль к миру.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.

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По его словам, Украина не нападала на Россию, а наоборот — Россия напала на Украину 10 лет назад.

"Все, что мы делаем, делается только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру", — сказал он.

Глава государства акцентировал, что Курская операция позволила избежать ослабления позиций Украины и нападения РФ на Сумскую область.

"Нам было очень сложно долгое время без помощи партнеров, и нам было очень сложно перехватить инициативу. И нам это нужно было сделать. И это один из этапов этого замысла, и вы его увидели. Он сработал — но сработал именно для того, для чего я говорю. До конца все цели наших шагов я не могу рассказать", — сказал президент.