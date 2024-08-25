Бої в Курській області — Зеленський заінтригував новими деталями операції

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Бойова операція українських військ у Курській області не несе загарбницький характер. Вона є частиною великої військово-дипломатичної операції, мета якої — примусити Кремль до миру.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійським ЗМІ.

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За його словами, Україна не нападала на Росію, а навпаки — Росія напала на Україну 10 років тому.

"Все, що ми робимо, робиться тільки для того, щоби примусити Росію бути готовою до справедливого миру", — сказав він.

Глава держави акцентував, що Курська операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та нападу РФ на Сумську область.

"Нам було дуже складно довгий час без допомоги партнерів, і нам було дуже складно перехопити ініціативу. І нам це потрібно було зробити. І це один з етапів цього задуму, і ви його побачили. Він спрацював — але спрацював саме для того, для чого я говорю. До кінця всі цілі наших кроків я не можу розказати", — сказав президент.