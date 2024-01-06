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Зеленский призвал мир передать Украине замороженные активы РФ

6 января 2024 14:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский призвал мир передать Украине замороженные активы РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские активы, находящиеся за границей, должны быть использованы для помощи Украине. Общая их стоимость составляет 300 миллиардов долларов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Российские активы за границей должны быть переданы Украине

По словам Зеленского, конфискация российских активов в пользу Украины накажет РФ и заставит ее ответить за свои действия, ведь, как пишет президент, российским элитам и властям "сверх всего не безразличны деньги".

Глава государства убежден, что потеря активов станет самой тяжелой потерей для состоятельных россиян. Если такое решение будет принято, то население и руководство РФ ощутит превосходство мира над террором.

"Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить", — подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к международным партнерам и призвал их как можно скорее создать правовую базу для получения Украиной российских активов. Он отметил, что в этом году мир должен добиться значительного прогресса "в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины". Согласно этому, Украина уверенно направляется к лидерству "Группы семи".

Скриншот сообщения Зеленского
Скриншот поста Зеленского

Напомним, администрация президента США Джо Байдена все активнее дает понять, что поддерживает конфискацию замороженных активов российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов. Она начала "срочные переговоры" с союзниками по использованию этих средств для помощи Украине в момент, когда финансовая поддержка ослабевает.

Добавим, Франция, Германия и Италия осторожно относятся к идее США по конфискации российских активов, средства от которых планировали направить на помощь Украине. Три ведущих страны ЕС опасаются мести Кремля.

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