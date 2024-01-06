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Зеленський закликав світ передати Україні заморожені активи РФ

6 січня 2024 14:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський закликав світ передати Україні заморожені активи РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські активи, що знаходяться за кордоном мають бути використані для допомоги Україні. Загальна їх вартість складає 300 мільярдів доларів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, конфіскація російських активів на користь України покарає РФ та змусить відповісти за свої дії, адже, як пише президент, російським елітам та владі "понад усе не байдуже до грошей".

Глава держави переконаний, що втрата активів стане найважчою втратою для заможних росіян. Якщо таке рішення буде ухвалено, то населення і керівництво РФ відчує перевагу світу над терором.

"Рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України. Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити", — наголосив Зеленський.

Президент звернувся до міжнародних партнерів та закликав їх якомога швидше створити правову базу для отримання Україною російських активів. Він зауважив, що цьогоріч світ має досягти значного прогресу "в питанні використання заморожених російських активів на користь України". Відповідно до цього, Україна впевнено прямує до лідерства "Групи семи".

Скриншот допису Зеленського
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена все активніше дає зрозуміти, що підтримує конфіскацію заморожених активів російського Центробанку на суму понад 300 мільярди доларів. Вона розпочала "термінові переговори" із союзниками щодо використання цих коштів для допомоги Україні в момент, коли фінансова підтримка слабшає.

Додамо, Франція, Німеччина та Італія обережно ставляться до ідеї США щодо конфіскації російських активів, кошти від яких планували направити на допомогу Україні. Три провідні країни ЄС побоюються помсти Кремля.

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