Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский призвал Запад отдать на восстановление Украины замороженные средства РФ arrow

Зеленский призвал Запад отдать на восстановление Украины замороженные средства РФ

11 октября 2023 15:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский призвал Запад отдать на восстановление Украины замороженные средства РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада найти способ применить замороженные активы России для восстановления Украины. Он будет говорить об этом, в частности, с премьер-министром Бельгии.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет УП.

Читайте также:

Замороженные активы РФ

Глава государства объяснил, что Киеву нужно думать о том, как жить и восстанавливать страну во время войны.

"И в мире раздаются голоса, что "у нас нет денег, чтобы помочь Украине в восстановлении". Ответ очень быстрый: у вас есть активы, российские активы. Если они нас уничтожают нас, то мы можем использовать эти деньги", — сказал Президент.

Зеленский призвал найти ключ, чтобы иметь эти российские деньги и потратить их на восстановление Украины.

Это стало темой переговоров с премьер-министром Бельгии.

Что еще стоит знать

На сегодняшний день в мире заморожены российские активы на сумму около 350 млрд долларов, включая активы Центробанка РФ и олигархов, поддерживающих режим Путина и войну против Украины.

Напомним, что усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.

Кроме того, Соединенные Штаты и Европейский Союз ищут юридические возможности передать Украине замороженные российские активы. Речь идет о сумме в $300 млрд. долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз