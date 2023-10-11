Зеленский призвал Запад отдать на восстановление Украины замороженные средства РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада найти способ применить замороженные активы России для восстановления Украины. Он будет говорить об этом, в частности, с премьер-министром Бельгии.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет УП.

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Замороженные активы РФ

Глава государства объяснил, что Киеву нужно думать о том, как жить и восстанавливать страну во время войны.

"И в мире раздаются голоса, что "у нас нет денег, чтобы помочь Украине в восстановлении". Ответ очень быстрый: у вас есть активы, российские активы. Если они нас уничтожают нас, то мы можем использовать эти деньги", — сказал Президент.

Зеленский призвал найти ключ, чтобы иметь эти российские деньги и потратить их на восстановление Украины.

Это стало темой переговоров с премьер-министром Бельгии.

Что еще стоит знать

На сегодняшний день в мире заморожены российские активы на сумму около 350 млрд долларов, включая активы Центробанка РФ и олигархов, поддерживающих режим Путина и войну против Украины.

Напомним, что усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.

Кроме того, Соединенные Штаты и Европейский Союз ищут юридические возможности передать Украине замороженные российские активы. Речь идет о сумме в $300 млрд. долларов.