Зеленский призвал Запад отдать на восстановление Украины замороженные средства РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада найти способ применить замороженные активы России для восстановления Украины. Он будет говорить об этом, в частности, с премьер-министром Бельгии.
Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет УП.
Замороженные активы РФ
Глава государства объяснил, что Киеву нужно думать о том, как жить и восстанавливать страну во время войны.
"И в мире раздаются голоса, что "у нас нет денег, чтобы помочь Украине в восстановлении". Ответ очень быстрый: у вас есть активы, российские активы. Если они нас уничтожают нас, то мы можем использовать эти деньги", — сказал Президент.
Зеленский призвал найти ключ, чтобы иметь эти российские деньги и потратить их на восстановление Украины.
Это стало темой переговоров с премьер-министром Бельгии.
Что еще стоит знать
На сегодняшний день в мире заморожены российские активы на сумму около 350 млрд долларов, включая активы Центробанка РФ и олигархов, поддерживающих режим Путина и войну против Украины.
Напомним, что усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.
Кроме того, Соединенные Штаты и Европейский Союз ищут юридические возможности передать Украине замороженные российские активы. Речь идет о сумме в $300 млрд. долларов.