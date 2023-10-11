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Зеленський закликав Захід віддати на відбудову України заморожені кошти РФ

11 жовтня 2023 15:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський закликав Захід віддати на відбудову України заморожені кошти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу знайти спосіб застосувати заморожені активи Росії для відбудови України. Він говоритиме про це, зокрема, з прем'єр-міністром Бельгії.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, пише УП.

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Заморожені активи РФ

Голова держави пояснив, що Києву потрібно думати про те, як жити та відновлювати країну під час війни.

"І у світі лунають голоси, що "у нас немає грошей, щоб допомогти Україні у відбудові". Відповідь дуже швидка: у вас є активи, російські активи. Якщо вони нас знищують нас, то ми можемо використати ці гроші", — сказав Президент.

Зеленський закликав знайти ключ, аби мати ці російські гроші й витратити їх на відновлення України.

Це, зокрема, стало темою переговорів з прем'єр-міністром Бельгії.

Що ще варто знати

На сьогодні у світі заморожено російських активів на суму близько 350 млрд доларів, включно з активами Центробанку РФ та олігархів, що підтримують режим Путіна й війну проти України.

Нагадаємо, що зусиллями Служби безпеки України було арештовано всі активи трьох олігархів Путіна. Їх вартість становить близько 17 мільярдів гривень.

Крім того, Сполучені Штати Америки та Єропейський Союз шукають юридичні можливості передати Україні заморожені російські активи. Йдеться про суму в $300 млрд доларів.

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