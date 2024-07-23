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Зеленский предложил Раде снова продлить мобилизацию и военное положение

23 июля 2024 11:19
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине - Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Во вторник, 23 июля, законопроекты рассмотрит профильный комитет и проголосует парламент.

Соответствующие законопроекты №11434 и №11433 были сегодня зарегистрированы в парламенте.

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Согласно опубликованным законопроектам, Зеленский предлагает ВР продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней — с 12 августа по 9 ноября.

продолжение военного положения и мобилизации
Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Фото: скриншот

 

В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что уже сегодня Комитет и Верховная Рада утвердит их на заседании.

Он отметил, что уже 12 голосования Парламента за эти вопросы.

Железняк о продолжении военного положения
Скриншот сообщения Железняка

Напомним, недавно спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что работники ТЦК не будут задерживать на улице военнообязанных, которые обновили военно-учетные данные до 16 июля. По его словам, человек выполнил норму закона в указанный срок.

Добавим, юрист Надежда Шуляк ответила, какие документы нужно иметь после обновления данных. Она советует носить с собой временное удостоверение или бумажный учетный документ. В то же время, мы писали, что делать, когда освещаются различные данные в военном билете и еВОД — следует обратиться в соответствующие структуры.

Владимир Зеленский Верховная Рада военное положение мобилизация

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