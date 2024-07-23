Война в Украине - Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Во вторник, 23 июля, законопроекты рассмотрит профильный комитет и проголосует парламент.

Соответствующие законопроекты №11434 и №11433 были сегодня зарегистрированы в парламенте.

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Согласно опубликованным законопроектам, Зеленский предлагает ВР продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней — с 12 августа по 9 ноября.

Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Фото: скриншот

В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что уже сегодня Комитет и Верховная Рада утвердит их на заседании.

Он отметил, что уже 12 голосования Парламента за эти вопросы.

Скриншот сообщения Железняка

Напомним, недавно спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что работники ТЦК не будут задерживать на улице военнообязанных, которые обновили военно-учетные данные до 16 июля. По его словам, человек выполнил норму закона в указанный срок.

Добавим, юрист Надежда Шуляк ответила, какие документы нужно иметь после обновления данных. Она советует носить с собой временное удостоверение или бумажный учетный документ. В то же время, мы писали, что делать, когда освещаются различные данные в военном билете и еВОД — следует обратиться в соответствующие структуры.