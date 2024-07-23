Війна в Україні - Зеленський запропонував продовжити воєнний стан та мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. У вівторок, 23 липня, законопроєкти розгляне профільний комітет та проголосує парламент.

Відповідні законопроєкти №11434 та №11433 були сьогодні зареєстровані у парламенті.

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Згідно з опублікованими законопроєктами, Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів — з 12 серпня до 9 листопада.

Законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Фото: скриншот

Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що вже сьогодні Комітет і Верховна Рада затвердить їх на засіданні.

Він зазначив, що вже 12 голосування Парламенту за ці питання.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, нещодавно речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що працівники ТЦК не затримуватимуть на вулиці військовозобов'язаних, які оновили військово-облікові дані до 16 липня. За його словами, людина виконала норму закону в зазначений термін.

Додамо, юристка Надія Шуляк відповіла, які документи потрібно мати після оновлення даних. Вона радить носити з собою тимчасове посвідчення чи паперовий обліковий документ. Водночас ми писали, що робити, коли висвітлюються різні дані у військовому квитку та еВОД — слід звернутися до відповідних структур.