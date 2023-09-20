Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский предложил три шага к реформированию ООН arrow

Зеленский предложил три шага к реформированию ООН

20 сентября 2023 19:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский предложил три шага к реформированию ООН
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость реформирования организации. В частности, по его словам, в реформе нуждается право на вето.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский о реформировании ООН

"Многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. Применение права вето — вот что требует реформы, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Генеральной Ассамблее ООН нужно избавиться от вето и выработать при этом альтернативный механизм принятия решений. К тому же это условие должно быть обязательным для выполнения всеми государствами-членами.

Во-вторых, как отмечает Зеленский, Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира.

Напоследок лидер украинского государства отметил важность усиления санкций против государства-террориста РФ.

"Каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что потеряет, когда начнет войну. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский на Совбезе ООН
Тезисы выступления Зеленского. Фото: скриншот
Зеленский на Совбезе ООН
Тезисы выступления Зеленского. Фото: скриншот

Заседание Совбеза ООН

Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступает на открытых дебатах Совета Безопасности ООН. Заседание посвящено войне РФ против Украины и называется: "Соблюдение принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины".

Добавим, в Нью-Йорке во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз