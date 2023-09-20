Зеленский предложил три шага к реформированию ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Фото: google

Выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость реформирования организации. В частности, по его словам, в реформе нуждается право на вето.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский о реформировании ООН

"Многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. Применение права вето — вот что требует реформы, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Генеральной Ассамблее ООН нужно избавиться от вето и выработать при этом альтернативный механизм принятия решений. К тому же это условие должно быть обязательным для выполнения всеми государствами-членами.

Во-вторых, как отмечает Зеленский, Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира.

Напоследок лидер украинского государства отметил важность усиления санкций против государства-террориста РФ.

"Каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что потеряет, когда начнет войну. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии", — подчеркнул Зеленский.

Тезисы выступления Зеленского. Фото: скриншот

Тезисы выступления Зеленского. Фото: скриншот

Заседание Совбеза ООН

Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступает на открытых дебатах Совета Безопасности ООН. Заседание посвящено войне РФ против Украины и называется: "Соблюдение принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины".

Добавим, в Нью-Йорке во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.