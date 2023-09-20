Зеленський запропонував три кроки до реформування ООН

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН. Фото: google

Під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності реформування організації. Зокрема, за його словами, реформи потребує право на вето.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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"Багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. Застосування права вето — ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною", — сказав Зеленський.

За словами українського лідера, Генеральній Асамблеї ООН потрібно позбутися вето та виробити при цьому альтернативний механізм ухвалення рішень. До того ж, ця умова повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами.

По-друге, як наголошує Зеленський, Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу.

Наостанок, лідер української держави наголосив на важливості посилення санкцій проти держави-терориста РФ.

"Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії", — наголосив Зеленський.

Тези з виступу Зеленського. Фото: скриншот

Тези з виступу Зеленського. Фото: скриншот

Засідання Радбезу ООН

Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський виступає на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН. Засідання присвячене війні РФ проти України й має назву: "Дотримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України".

Додамо, у Нью-Йорку під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.