Зеленский заявил о проведении второго Саммита мира - когда состоится мероприятие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения второго Саммита мира уже до конца года. По его словам, это будет означать максимальное вовлечение мира в выполнение Формулы мира.

Об этом украинский лидер сказал во вторник, 10 сентября.

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"Это означает максимальное вовлечение мира в выполнение Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс восстановления мира", — отметил президент.

Он отметил, что команда МИД, правительства, Офиса Президента, парламентские дипломаты и каждый, кто привлечен к этой работе на общественном уровне — все должны понимать, что мир и справедливое окончание войны являются не просто исторической миссией, но ежедневной работой.

Зеленский подчеркнул, что уверен в способности Украины выполнить такую работу победить в этой войне и обеспечить мир.