Зеленський заявив про проведення другого Саміту миру — коли відбудеться захід

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення другого Саміту миру вже до кінця року. За його словами, це означатиме максимальне залучення світу до виконання Формули миру.

Про це український лідер сказав у вівторок, 10 вересня.

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"Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру", — зазначив президент.

Він зауважив, що команда МЗС, уряду, Офісу Президента, парламентські дипломати та кожен, хто залучений до цієї роботи на громадському рівні, — усі мають розуміти, що мир та справедливе закінчення війни є не просто історичною місією, але щоденною роботою.

Зеленський наголосив, що впевнений у здатності України виконати таку роботу — перемогти в цій війні та забезпечити мир.