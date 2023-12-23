Житомирские волонтеры приготовили и отправили на фронт тонну оливье
В Житомире группа волонтеров под руководством Артура Волынца приготовили тонну салата "Оливье". Приготовленное блюдо они отправили на фронт бойцам ВСУ.
Об этом сообщает Суспільне Житомир.
Тонна оливье для ВСУ от житомирских волонтеров
Организатор Артур Волынец рассказал, что команда утром варила огромное количество продуктов: 300 кг картофеля, 1000 яиц и 100 кг моркови.
Наталья Пасечник вместе со своей дочерью Марией тоже внесли свой вклад, нарезая картофель. Наталья выразила свои чувства, отметив, что такие действия напоминают воинам о том, что дома их ждут и благодарят.
"Благодаря им мы можем дышать, можем жить. Поэтому они - и наш воздух, и наша жизнь", — говорит она.
Мария Пасечник подчеркнула свои смешанные чувства, выражая желание видеть солдат дома, а не на фронте. Ирина, впервые участвующая в этом проекте, рассказала о том, как она мелко нарезала морковь, чтобы салат получился вкусным и передал тепло воинам.
Также Артур Волынец уточнил, что в салат сначала не добавляют все ингредиенты. Лук и майонез будут добавлены непосредственно перед подачей. Он также отметил, что помощь с майонезом пришла от других волонтеров.
Стоит уточнить, что волонтеры поспешили доставить салат на восточный фронт к Рождеству, отправившись утром 22 декабря с тонной "Оливье" на восток страны.
Напомним, что в Украине люди уже устали от войны и от помощи друг другу. В связи с этим, волонтерам приходится креативить, чтобы реализовать сборы.
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