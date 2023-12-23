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Житомирские волонтеры приготовили и отправили на фронт тонну оливье

23 декабря 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Житомирские волонтеры приготовили и отправили на фронт тонну оливье
Житомирские волонтеры готовят оливье. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Житомире группа волонтеров под руководством Артура Волынца приготовили тонну салата "Оливье". Приготовленное блюдо они отправили на фронт бойцам ВСУ. 

Об этом сообщает Суспільне Житомир.

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Организатор Артур Волынец рассказал, что команда утром варила огромное количество продуктов: 300 кг картофеля, 1000 яиц и 100 кг моркови. 

Житомирские волонтеры готовят оливье

Житомирские волонтеры готовят оливье. Фото: Суспільне Житомир
Житомирские волонтеры готовят оливье

Житомирские волонтеры готовят оливье. Фото: Суспільне Житомир

Наталья Пасечник вместе со своей дочерью Марией тоже внесли свой вклад, нарезая картофель. Наталья выразила свои чувства, отметив, что такие действия напоминают воинам о том, что дома их ждут и благодарят.

"Благодаря им мы можем дышать, можем жить. Поэтому они - и наш воздух, и наша жизнь", — говорит она.

Житомирские волонтеры готовят оливье

Житомирские волонтеры готовят оливье. Фото: Суспільне Житомир

Мария Пасечник подчеркнула свои смешанные чувства, выражая желание видеть солдат дома, а не на фронте. Ирина, впервые участвующая в этом проекте, рассказала о том, как она мелко нарезала морковь, чтобы салат получился вкусным и передал тепло воинам.

Также Артур Волынец уточнил, что в салат сначала не добавляют все ингредиенты. Лук и майонез будут добавлены непосредственно перед подачей. Он также отметил, что помощь с майонезом пришла от других волонтеров.

Житомирские волонтеры готовят оливье

Житомирские волонтеры готовят оливье. Фото: Суспільне Житомир
Житомирские волонтеры готовят оливье

Житомирские волонтеры готовят оливье. Фото: Суспільне Житомир

Стоит уточнить, что волонтеры поспешили доставить салат на восточный фронт к Рождеству, отправившись утром 22 декабря с тонной "Оливье" на восток страны.

Напомним, что в Украине люди уже устали от войны и от помощи друг другу. В связи с этим, волонтерам приходится креативить, чтобы реализовать сборы.

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