Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Житомирські волонтери приготували та відправили на фронт тонну олів'є arrow

Житомирські волонтери приготували та відправили на фронт тонну олів'є

23 грудня 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Житомирські волонтери приготували та відправили на фронт тонну олів'є
Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Житомирі гурт волонтерів під керівництвом Артура Волинця приготував тонну салату "Олів'є". Приготовлену страву вони відправили на фронт бійцям ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне Житомир.

Читайте також:

Тонна олів'є для ЗСУ від житомирських волонтерів

Організатор Артур Волинець розповів, що команда зранку варила величезну кількість продуктів: 300 кг картоплі, 1000 яєць та 100 кг моркви.

Житомирські волонтери готують олів'є

Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир
Житомирські волонтери готують олів'є

Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир

Наталія Пасічник разом зі своєю дочкою Марією теж зробили свій внесок, нарізуючи картоплю. Наталя висловила свої почуття, зазначивши, що такі дії нагадують воїнам про те, що вдома на них чекають і дякують.

"Завдяки їм ми можемо дихати, можемо жити. Тому вони — і наше повітря, і наше життя", — каже вона.

Житомирські волонтери готують олів'є

Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир

Марія Пасічник наголосила на своїх змішаних почуттях, висловлюючи бажання бачити солдатів удома, а не на фронті. Ірина, яка вперше бере участь у цьому проєкті, розповіла про те, як вона дрібно нарізала моркву, щоб салат вийшов смачним і передав тепло воїнам.

Також Артур Волинець уточнив, що до салату спочатку не додають усі інгредієнти. Лук та майонез будуть додані безпосередньо перед подачею. Він також зазначив, що допомога з майонезом надійшла від інших волонтерів.

Житомирські волонтери готують олів'є

Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир
Житомирські волонтери готують олів'є

Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир

Варто уточнити, що волонтери поспішили доставити салат на східний фронт до Різдва, вирушивши зранку 22 грудня з тонною "Олів'є" на схід країни.

Нагадаємо, що в Україні люди вже втомилися від війни та від допомоги один одному. Через що волонтерам доводиться креативити, щоб реалізувати збори.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі