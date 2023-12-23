Житомирські волонтери приготували та відправили на фронт тонну олів'є

Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне

У Житомирі гурт волонтерів під керівництвом Артура Волинця приготував тонну салату "Олів'є". Приготовлену страву вони відправили на фронт бійцям ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне Житомир.

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Організатор Артур Волинець розповів, що команда зранку варила величезну кількість продуктів: 300 кг картоплі, 1000 яєць та 100 кг моркви.



Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир



Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир

Наталія Пасічник разом зі своєю дочкою Марією теж зробили свій внесок, нарізуючи картоплю. Наталя висловила свої почуття, зазначивши, що такі дії нагадують воїнам про те, що вдома на них чекають і дякують.

"Завдяки їм ми можемо дихати, можемо жити. Тому вони — і наше повітря, і наше життя", — каже вона.



Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир

Марія Пасічник наголосила на своїх змішаних почуттях, висловлюючи бажання бачити солдатів удома, а не на фронті. Ірина, яка вперше бере участь у цьому проєкті, розповіла про те, як вона дрібно нарізала моркву, щоб салат вийшов смачним і передав тепло воїнам.

Також Артур Волинець уточнив, що до салату спочатку не додають усі інгредієнти. Лук та майонез будуть додані безпосередньо перед подачею. Він також зазначив, що допомога з майонезом надійшла від інших волонтерів.



Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир



Житомирські волонтери готують олів'є Фото: Суспільне Житомир

Варто уточнити, що волонтери поспішили доставити салат на східний фронт до Різдва, вирушивши зранку 22 грудня з тонною "Олів'є" на схід країни.

Нагадаємо, що в Україні люди вже втомилися від війни та від допомоги один одному. Через що волонтерам доводиться креативити, щоб реалізувати збори.