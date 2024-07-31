Масштабная воздушная тревога в Украине ночью 31 июля — взлетел МиГ-31 К

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

Масштабная воздушная тревога в Украине 31 июля охватила всю территорию. Взлетел истребитель Миг-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал". Во всех областях была объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с Астрахани!" – отметили украинские защитники.

Они добавили, что во всех областях объявлена угроза применения аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Как известно, МиГ-31К – истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Эти самолеты являются носителями ракет Х-47М Кинжал и Р-37. Заметим, что буква "К" у названия и означает "Кинжал".

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время, украинские области атакуют ударные беспилотники, в связи с этим Воздушные силы предупредили жителей Ирпеня Киевской области об ударном беспилотнике и призвали пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока вся Украина "покраснела" из-за ракетной опасности.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:58. Военные предупреждают о "шахеде", который летит на Киев с северо-запада.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь, мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о около 30 ударных БпЛА над территорией Украины.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

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