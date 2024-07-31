Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 31 липня — злетів МіГ-31 К

Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Масштабна повітряна тривога в Україні зараз 31 липня охопила всю територію. Злетів винищувач Міг-31К, який є носієм ракет "Кинджал". В усіх областях оголосили ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!" — зазначили українські захисники.

Вони додали, що в усіх областях оголошено загрозу застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Як відомо, МіГ-31К — винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії, призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Ці літаки є носіями ракет Х-47М Кинджал і Р-37. Зауважимо, що літера "К" біля назви й означає "Кинджал".

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Водночас українські області атакують ударні безпілотники, у зв'язку з цим Повітряні сили попередили мешканців Ірпеня Київської області про ударний безпілотник та закликали пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі вся Україна "почервоніла" через ракетну небезпеку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:58. Військові попереджають про "шахед", який летить на Київ із північного заходу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про близько 30 ударних БпЛА над територією України.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 03:27. Українські військові попередили про рух групи БпЛА з Чернігівської області в бік Києва, а також про активність тактичної авіації РФ на сході.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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