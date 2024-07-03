В эстонских поездах отменили бесплатный проезд для украинских беженцев

Изменения для украинских беженцев в Эстонии — стало известно, какую льготу отменили
С 1 июля этого года украинские беженцы, проживающие в Эстонии, потеряли право бесплатного проезда в поездах государственной железнодорожной компании Elron. Но пользоваться этими поездами могут беженцы, которые только что приехали в страну.
Об этом сообщает информагентство Baltic News Service.
Новые правила проезда на железной дороге
Теперь украинские беженцы должны покупать билеты на поезда Elron на общих условиях.
"Право бесплатного проезда на поездах Elron останется только для прибывающих в Эстонию беженцев в течение первых 2-4 дней на основании специального браслета, выданного на пограничном пункте, при условии, что беженец не может самостоятельно купить билет", — рассказала руководитель отдела развития бизнеса компании Elron Пилли Каубер.
Также в железнодорожной компании объяснили, почему отменили льготы. Там считают, что украинцы, длительно находящиеся в Эстонии, обычно устраиваются на работу, поэтому имеют возможность самостоятельно оплачивать проезд.
Напомним, по данным исследования Миграционной платформы EWL, зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше зарплаты в Украине. В то же время в Нидерландах зарплата втрое превышает украинскую.
Ранее мы сообщали, что ПАСЕ поддержала 27 июня идею введения финансовых выплат украинским беженцам для стимулирования их возвращения в Украину после войны.
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