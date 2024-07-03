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Изменения для украинских беженцев в Эстонии — стало известно, какую льготу отменили

3 июля 2024 00:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В эстонских поездах отменили бесплатный проезд для украинских беженцев
Пассажиры на платформах возле эстонских поездов Elron. Фото иллюстративное: elron.ee
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

С 1 июля этого года украинские беженцы, проживающие в Эстонии, потеряли право бесплатного проезда в поездах государственной железнодорожной компании Elron. Но пользоваться этими поездами могут беженцы, которые только что приехали в страну.

Об этом сообщает информагентство Baltic News Service.

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Теперь украинские беженцы должны покупать билеты на поезда Elron на общих условиях.

"Право бесплатного проезда на поездах Elron останется только для прибывающих в Эстонию беженцев в течение первых 2-4 дней на основании специального браслета, выданного на пограничном пункте, при условии, что беженец не может самостоятельно купить билет", — рассказала руководитель отдела развития бизнеса компании Elron Пилли Каубер.

Также в железнодорожной компании объяснили, почему отменили льготы. Там считают, что украинцы, длительно находящиеся в Эстонии, обычно устраиваются на работу, поэтому имеют возможность самостоятельно оплачивать проезд.

Напомним, по данным исследования Миграционной платформы EWL, зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше зарплаты в Украине. В то же время в Нидерландах зарплата втрое превышает украинскую.

Ранее мы сообщали, что ПАСЕ поддержала 27 июня идею введения финансовых выплат украинским беженцам для стимулирования их возвращения в Украину после войны.

война Эстония беженцы льготы заграница железная дорога

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