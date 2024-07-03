В естонських поїздах скасували безкоштовний проїзд для українських біженців

Пасажири на платформах біля естонських поїздів Elron. Фото ілюстративне: elron.ee

З 1-го липня цього року українські біженці, які живуть в Естонії, втратили право безкоштовного проїзду у поїздах державної залізничної компанії Elron. Але користуватись цими потягами можуть біженці, які тільки-но приїхали в країну.

Про це повідомляє інформагентство Baltic News Service.

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Тепер українські біженці повинні купувати квитки на потяги Elron на загальних умовах.

"Право безкоштовного проїзду на поїздах Elron залишиться тільки для біженців, що прибувають до Естонії, протягом перших 2-4 днів на підставі спеціального браслета, виданого на прикордонному пункті, за умови, що біженець не може самостійно купити квиток", — розповіла керівник відділу розвитку бізнесу компанії Elron Піллі Каубер.

Також у залізничній компанії пояснили, чому скасували пільги. Там вважають, що українці, які тривалий час знаходяться в Естонії, зазвичай влаштовуються на роботу, тому мають змогу самостійно оплачувати проїзд.

Нагадаємо, за даними дослідження Міграційної платформи EWL, зарплата українців у Німеччині у середньому в чотири рази вища за зарплату в Україні. Водночас в Нідерландах зарплата втричі перевищує українську.

Раніше ми повідомляли, що ПАРЄ підтримала 27 червня ідею введення фінансових виплат українським біженцям для стимулювання їх повернення до України після закінчення війни.