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Зміни для українських біженців в Естонії — стало відомо, яка пільга скасовується

3 липня 2024 00:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В естонських поїздах скасували безкоштовний проїзд для українських біженців
Пасажири на платформах біля естонських поїздів Elron. Фото ілюстративне: elron.ee
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

З 1-го липня цього року українські біженці, які живуть в Естонії, втратили право безкоштовного проїзду у поїздах державної залізничної компанії Elron. Але користуватись цими потягами можуть біженці, які тільки-но приїхали в країну. 

Про це повідомляє інформагентство Baltic News Service.

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Тепер українські біженці повинні купувати квитки на потяги Elron на загальних умовах.   

"Право безкоштовного проїзду на поїздах Elron залишиться тільки для біженців, що прибувають до Естонії, протягом перших 2-4 днів на підставі спеціального браслета, виданого на прикордонному пункті, за умови, що біженець не може самостійно купити квиток", — розповіла керівник відділу розвитку бізнесу компанії Elron Піллі Каубер.

Також у залізничній компанії пояснили, чому скасували пільги. Там вважають, що українці, які тривалий час знаходяться в Естонії, зазвичай влаштовуються на роботу, тому мають змогу самостійно оплачувати проїзд. 

Нагадаємо, за даними дослідження Міграційної платформи EWL, зарплата українців у Німеччині у середньому в чотири рази вища за зарплату в Україні. Водночас в Нідерландах зарплата втричі перевищує українську.

Раніше ми повідомляли, що ПАРЄ підтримала 27 червня ідею введення фінансових виплат українським біженцям для стимулювання їх повернення до України після закінчення війни. 

війна Естонія біженці пільги закордон залізниця

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