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Изменения к мобилизации в Украине — могут ли начать призывать 18-летних

24 января 2024 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Изменения к мобилизации в Украине — могут ли начать призывать 18-летних
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: скриншот с видео
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. До последнего ожидаются значительные изменения. Среди основных нововведений — введение базовой военной подготовки и ее влияния на предельный мобилизационный возраст.

Могут ли в будущем мобилизовывать ребят 18-20 лет объяснил юрист LCF Law Group, Владимир Романчук, передает ZN.UA.

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Как объясняет Романчук, после прохождения запланированной базовой военной службы мужчины в возрасте 18–25 лет могут стать рядом с военнообязанными в возрасте до 60 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.

"Поэтому все обсуждения по уменьшению предельного мобилизационного возраста с 27 до 25 лет выглядят уже не так остро и актуально, поскольку в армию могут быть рекрутированы юноши хоть 18, хоть 22 лет. В соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" эта категория считается призывниками и подлежит только призыву на срочную военную службу, а поскольку во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, они могут присоединяться к войску только по собственному желанию. -учетную специальность", — объяснил юрист.

Впрочем, соответствующие изменения следует ожидать уже с 2025 года. После прохождения базовой службы мужчины призывного возраста будут на учет как военнообязанные.

Стоит также добавить, что мужчины 18-25 лет могут выбирать год и период прохождения базовой военной службы до того, как им исполнится 25 лет. Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, а также в учреждениях профессионального высшего и высшего образования всех форм собственности - то есть во всех "послешкольных" учебных заведениях в частности", — рассказал юрист.

Напомним, экскомандир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал слова Владимира Зеленского о количестве мобилизованных в ряды ВСУ, которых может быть меньше 500 тысяч. По его словам, мобилизация — вопрос обязательный, она будет происходить постоянно, пока будет продолжаться война.

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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