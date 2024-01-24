Зміни до мобілізації в Україні — чи можуть почати призивати 18-річних

Працівники ТЦК вручають повістку. Фото: скриншот з видео

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. До останньої очікуються значні зміни. Серед основних нововведень — введення базової військової підготовки та її впливу на граничний мобілізаційний вік.

Чи можуть в майбутньому мобілізовувати хлопців 18-20 років пояснив юрист LCF Law Group, Володимир Романчук, передає ZN.UA.

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Як пояснює Романчук, після проходження запланованої базової військової служби, чоловіки віком 18–25 років можуть стати поряд із військовозобов’язаними віком до 60 років, як це передбачено чинним законодавством.

"Тому всі обговорення щодо зменшення граничного мобілізаційного віку з 27 до 25 років виглядають уже не так гостро й актуально, оскільки до війська можуть бути рекрутовані юнаки хоч 18, хоч 22 років. Наразі відповідно до Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" ця категорія вважається призовниками й підлягає лише призову на строкову військову службу. А оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, вони можуть долучатися до війська лише на власне бажання. Винятком є лише ті чоловіки до 27 років, які мають військово-облікову спеціальність", — пояснив юрист.

Утім, відповідні зміни варто очікувати вже від 2025 року. Після проходження базової служби чоловіки призовного віку ставатимуть на облік як військовозобов’язані.

"Варто також додати, що чоловіки 18–25 років можуть обирати рік і період проходження базової військової служби до того, як їм виповниться 25 років. Таку підготовку проводитимуть у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил України, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, а також у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності — тобто у всіх "післяшкільних" навчальних закладах зокрема", — розповів юрист.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" та заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін прокоментував слова Володимира Зеленського про кількість мобілізованих до лав ЗСУ, яких може бути менше за 500 тисяч. За його словами, мобілізація — питання обов'язкове, вона відбуватиметься постійно, доки триватиме війна.