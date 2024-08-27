Бойцы Третьей штурмовой мастерски нашли среди зарослей и уничтожили вражескую гаубицу

Прицеливание во вражескую пушку. Фото: скриншот видео 3 ОШБр

Бойцы Третьей штурмовой бригады обнаружили спрятанную российскую "Мста-Б" среди зарослей. Защитники максимально точно залетели во вражеское "логово" и уничтожили пушку захватчиков.

Военные обнародовали видео своей боевой работы.

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"Даже маскировка не помешала пилотам дронов поразить вражеское вооружение", — пишут защитники.

Отмечено, что поражение с FPV-дронов защитники Украины выполнили точно в зону механизма наведения гаубицы, по которой оккупанты вели огонь по ВСУ на передовой.

"Мастерски минуя заросшие, балки и сетки. И это новый улов пилотов Противотанкового бата из подразделения Paskuda group", — прокомментировали бойцы.