Бойцы Третьей штурмовой мастерски нашли среди зарослей и уничтожили вражескую гаубицу

Нашли и уничтожили — бойцы 3 ОШБр мастерски попали дроном по вражеской гаубице
27 августа 2024 07:53
Прицеливание во вражескую пушку. Фото: скриншот видео 3 ОШБр
Бойцы Третьей штурмовой бригады обнаружили спрятанную российскую "Мста-Б" среди зарослей. Защитники максимально точно залетели во вражеское "логово" и уничтожили пушку захватчиков.
Военные обнародовали видео своей боевой работы.
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"Даже маскировка не помешала пилотам дронов поразить вражеское вооружение", — пишут защитники.
Отмечено, что поражение с FPV-дронов защитники Украины выполнили точно в зону механизма наведения гаубицы, по которой оккупанты вели огонь по ВСУ на передовой.
"Мастерски минуя заросшие, балки и сетки. И это новый улов пилотов Противотанкового бата из подразделения Paskuda group", — прокомментировали бойцы.
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