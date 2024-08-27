Бійці Третьої штурмової майстерно знайшли поміж зарослів і знищили ворожу гаубицю

Знайшли і знищили — бійці 3 ОШБр майстерно поцілили дроном у ворожу гаубицю
27 серпня 2024 07:53
Прицілювання у ворожу гармату. Фото: скриншот відео 3 ОШБр
Бійці Третьої штурмової бригади виявили заховану російську "Мста-Б" поміж зарослів. Захисники максимально точно залетіли у вороже "лігво" та знищили гармату загарбників.
Військові оприлюднили відео своєї бойової роботи.
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"Навіть маскування не завадило пілотам дронів уразити вороже озброєння", — пишуть оборонці.
Зазначено, що ураження з FPV-дронів захисники України виконали точно в зону механізму наведення гаубиці, якою окупанти вели вогонь по ЗСУ на передовій.
"Майстерно минаючи зарослі, балки й сітки. І це новий улов пілотів Протитанкового бата з підрозділу Paskuda group", — прокоментували бійці.
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