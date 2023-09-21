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Отчаявшаяся и запуганная армия: британская разведка рассказала, почему РФ не может наступать

21 сентября 2023 10:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Отчаявшаяся и запуганная армия: британская разведка рассказала, почему РФ не может наступать
Оккупанты перед командованием. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Низкий моральный дух оккупантов вызван отсутствием ротации мобилизованных в российской армии. Неподготовленные части не способны наступать.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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По данным британской разведки, один из важнейших факторов, способствующий низкому моральному духу россиян и неспособность проводить наступательные действия — отсутствие регулярной ротации и соответствующих военных учений.

"Отсутствие такой подготовки, скорее всего, усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций", — отмечают в ведомстве.

Также в сообщении британской разведки отмечается, что как раз сегодня, 21 сентября, исполняется годовщина объявления президентом России Владимиром Путиным о "частичной мобилизации" 2022 года, в ходе которой около 300 тысяч российских резервистов были призваны на службу для войны в Украине.

В то же время 15 сентября 2023 года председатель комитета Госдумы РФ по обороне бывший генерал Андрей Картаполов повторил, что мобилизованные обязаны служить на время "спецоперации". Он также отметил, что ротация личного состава за пределы оперативной зоны во время службы невозможна.

"Отсутствие регулярных ротаций подразделений без боевого дежурства является, вероятно, одной из самых больших проблем РФ", — подытожили в британском Минобороны.

Напомним, еще в конце августа российская армия жаловалась, что части военных, воюющих на востоке Украины, не хватает военной техники. Это, в свою очередь, снижает их боевой дух.

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