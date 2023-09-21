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Зневірена і залякана армія: британська розвідка розповіла, чому РФ не може наступати

21 вересня 2023 10:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зневірена і залякана армія: британська розвідка розповіла, чому РФ не може наступати
Окупанти перед командуванням. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Низький моральний дух окупантів спричинений відсутністю ротації мобілізованих у російській армії. Непідготовлені частини неспроможні до наступу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії

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За даними британської розвідки, один із найважливіших чинників, що сприяє низькому моральному духу росіян і нездатність проводити наступальні дії — відсутність регулярної ротації та відповідних військових навчань. 

"Відсутність такої підготовки, швидше за все, посилює труднощі Росії у проведенні успішних складних наступальних операцій", — зазначають у відомстві. 

Також у повідомленні британської розвідки наголошується, що якраз сьогодні, 21 вересня, виповнюється річниця оголошення президентом Росії Володимиром Путіним про "часткову мобілізацію" 2022 року, в ході якої близько 300 тисяч російських резервістів були призвані на службу для війни в Україні.

Водночас 15 вересня 2023 року голова комітету Держдуми РФ з оборони, колишній генерал Андрій Картаполов повторив, що мобілізовані зобов’язані служити на час "спецоперації". Він також зазначив, що ротація особового складу за межі оперативної зони під час служби неможлива. 

"Відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням є, ймовірно, однією з найбільших проблем РФ", — підсумували у британському Міноборони. 

Нагадаємо, ще наприкінці серпня російська армія скаржилась, що частині військових, яка воює на сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.

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