БДК Новочеркасск, последствия уничтожения, успех ВС ВСУ

Пожар в Феодосийском порту после удара крылатой ракетой по БДК "Новочеркасск". Фото: соцсети

Успешная атака украинской авиации на большой десантный корабль Новочеркасск приближает полную победу Украины над Черноморским флотом РФ. Об успехе ВС ВСУ и масштабе потери россиян в феодосийском порту — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Год Воздушных сил

Атака Вооруженных сил Украины на порт оккупированной Феодосии, завершившаяся уничтожением крупного десантного корабля Черноморского флота Российской Федерации "Новочеркасск", является не просто одной отдельной операцией. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать это событие, отметил, что удар по БДК "Новочеркасск" следует оценивать в комплексе — как часть масштабной деятельности одного из ключевых видов ВС Украины, Воздушных сил.

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Вообще, подчеркнул бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, эта атака, как и другие подобные операции Воздушных сил (ведь "Новочеркасск" был уничтожен крылатой ракетой Storm Shadow/SCALP, которая запускается с самолетов), являются частями очень успешного 2023 года для ПС Вооруженных сил Украины.

Во-первых, Воздушные силы ВСУ в течение 2023 года усилились в направлении противовоздушной обороны, закрыв небо по меньшей мере над частью мирной украинской территории. Подразделения ВС, использующие американскую систему Patriot, уничтожили все российские ракеты, летевшие на украинскую столицу. Даже распаренные гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которым, по словам россиян, якобы не было равных в мире, были уничтожены украинской противовоздушной обороной.

Также в мае система Patriot сбила сразу пять российских самолетов, причем над территорией Брянской области Российской Федерации. А в конце года, по неофициальным данным, именно американская система ПВО уничтожила за несколько дней четыре очень важных для российской авиации современных самолетов Су-34.

Помимо ПВО, Воздушные силы, получив на вооружение крылатые ракеты от британских и французских партнеров, совершили несколько успешных атак по объектам российского Черноморского флота. В частности, была поражена даже подлодка в сухом доке Севастополя. А точный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" (это был далеко не первый российский БДК, уничтоженный украинской армией) стал ярким завершением очень успешного года для ВС ВСУ.

Десант на Одессу и "Новочеркасск"

В то время, когда украинская армия постепенно увеличивает количество западного оружия в своем распоряжении (в последние дни 2023 года некоторые американские СМИ написали даже о том, что на территорию Украины уже прилетели американские истребители F-16), успешно их используя — российская армия, в частности , Черноморский флот, несет серьезные потери. И речь не только о собственно поврежденных или уничтоженных кораблях.

Большой десантный корабль "Новочеркасск", подчеркнул Игорь Романенко, это многопрофильная единица военной техники Черноморского флота РФ. Во-первых, россияне планировали использовать его по прямому назначению — для высадки десанта на Юге Украины, в районе Одессы или, возможно, Николаева.

После потери очередного БДК ситуация для оккупационного контингента усугубилась настолько, что десантная операция на черноморском побережье Украины выглядит откровенно слабо. Несмотря на то, что военно-политическое руководство России не отказалось от планов захватить Одессу, со стороны Черного моря это сделать все труднее и труднее.

Заменитель Керченского моста исчез

Но есть еще один очень важный для российской армии аспект, с которым они не могут не считаться после феодосийской потери. Генерал-лейтенант Романенко напомнил, что Керченский мост после нескольких точных ударов украинских ракет до сих пор полноценно не заработал. Поэтому морские логистические пути из Кубани в Крым россияне используют в качестве дублирующих маршрутов.

Именно этим может быть объяснен масштаб взрыва на "Новочеркасске". Эксперт отметил, что сам по себе боекомплект БДК так взорваться, как это было видно на видео с места атаки, не мог — его недостаточно для детонации такого масштаба. Поэтому, вероятно, слухи о том, что на борту большого десантного корабля были иранские беспилотники, те самые Shahed, которые Кремль покупает у иранских партнеров, — правда.

А это значит, что украинская ракета уничтожила один из ключевых для обеспечения полноценной логистики между материковой Россией и оккупированным Крымом (а это, в свою очередь, означает не только поставки на левобережье Херсонской области, но и под Мелитополь, где находится оккупационная "администрация" Запорожской области) транспортных маршрутов

И пусть сейчас, подчеркнул Игорь Романенко, еще рано говорить о полном поражении российских окупантов в Черноморском бассейне — но в целом ситуация для россиян благодаря этим ракетным ударам серьезно усложняется. И как тут не обратить внимание на вышеупомянутые слухи о том, что, по меньшей мере, первый F-16 уже прибыл в Украину. А это означает, что в ближайшей перспективе и количество уничтоженных российских самолетов, и количество выведенных из строя кораблей Черноморского флота страны-агрессора может стать критическим для оккупантов.