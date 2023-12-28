ВДК Новочеркаськ, наслідки знищення, успіх ПС ЗСУ

Пожежа у порту Феодосії після удару крилатою ракетою по ВДК "Новочеркаськ". Фото: соцмережі

Успішна атака української авіації на великий десантний корабель "Новочеркаськ" наближає повну перемогу України над Чорноморським флотом РФ. Про успіх ПС ЗСУ та масштаб втрати росіян у феодосійському порту — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Рік Повітряних сил

Атака Збройних сил України на порт окупованої Феодосії, яка завершилася знищенням великого десантного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації "Новочеркаськ", є не просто однією окремою взятою операцією. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням прокоментувати цю подію, наголосив, що удар по ВДК "Новочеркаськ" треба оцінювати в комплексі — як частину масштабної діяльності одного із ключових видів ЗС України, Повітряних сил.

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Взагалі, підкреслив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ця атака, як і інші подібні операції Повітряних сил (бо ж "Новочеркаськ" був знищений крилатою ракетою Storm Shadow/SCALP, яка запускається з літаків), є частинами дуже успішного 2023 року для ПС Збройних сил України.

По-перше, Повітряні сили ЗСУ протягом 2023 року посилились у напрямку протиповітряної оборони, закривши небо щонайменше над частиною мирної української території. Підрозділи ПС, які використовують американську систему Patriot, знищили усі російські ракети, які летіли на українську столицю. Навіть розпарені гіперзвукові ракети "Кинджал", яким, за словами росіян, нібито не було рівних у світі, були знищені українською протиповітряною обороною.

Також у травні система Patriot збила відразу п’ять російських літаків, причому над територією Брянської області Російської Федерації. А у кінці року, за неофіційними даними, саме американська система ППО знищила за кілька днів чотири дуже важливі для російської авіації сучасні літаки Су-34.

Крім ППО, Повітряні сили, отримавши на озброєння крилаті ракети від британських та французьких партнерів, здійснили кілька успішних атак по об’єктах російського Чорноморського флоту. Зокрема, був уражений навіть підводний човен у сухому доці Севастополя. А влучний удар по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" (це був далеко не перший російський ВДК, знищений українською армією) став яскравим завершенням дуже успішного року для ПС ЗСУ.

Десант на Одесу і "Новочеркаськ"

У той час, коли українська армія поступово збільшує кількість західної зброї у своєму розпорядженні (в останні дні 2023 року деякі американські ЗМІ написали навіть про те, що на територію України уже прилетіли американські винищувачі F-16), успішно їх використовуючи — російська армія, зокрема, Чорноморський флот, зазнає серйозних втрат. І мова не тільки про власне пошкоджені чи знищені кораблі.

Великий десантний корабель "Новочеркаськ", підкреслив Ігор Романенко, це багатопрофільна одиниця військової техніки Чорноморського флоту РФ. По-перше, росіяни планували використати його за прямим призначенням — себто для висадки десанту на Півдні України, в районі Одеси чи, можливо, Миколаєва.

Після втрати чергового ВДК ситуація для окупаційного контингенту погіршилася настільки, що десантна операція на чорноморському узбережжі України виглядає відверто слабко. Попри те, що військово-політичне керівництво Росії не відмовилося від планів захопити Одесу, з боку Чорного моря це зробити усе важче і важче.

Замінник Керченського мосту зник

Але є ще один дуже важливий для російської армії аспект, на який вони не можуть не зважати після феодосійської втрати. Генерал-лейтенант Романенко нагадав, що Керченський міст після кількох влучних ударів українських ракет досі повноцінно не запрацював. Тому морські логістичні шляхи з Кубані до Криму росіяни використовують як дублюючі маршрути.

Саме цим може бути пояснений масштаб вибуху на "Новочеркаську". Експерт зазначив, що сам по собі боєкомплект ВДК так вибухнути, як це було видно на відео з місця атаки, не міг — його недостатньо для детонації такого масштабу. Тож, імовірно, чутки про те, що на борту великого десантного корабля були іранські безпілотники, ті самі Shahed, які Кремль купує у іранських партнерів — є правдою.

А це означає, що українська ракета знищила один із ключових для забезпечення повноцінної логістики між материковою Росією і окупованим Кримом (а це, у свою чергу, означає не тільки постачання на лівобережжя Херсонської області, а і під Мелітополь, де розташована окупаційна "адміністрація" Запорізької області) транспортних маршрутів.

І нехай зараз, підкреслив Ігор Романенко, ще зарано говорити про повну поразку російських окупантів у Чорноморському басейні — але в цілому ситуація для росіян завдяки цим ракетним ударам серйозно ускладнюється. І як тут не звернути увагу на вищезгадані чутки про те, що щонайменше перший F-16 уже прибув до України. А це означатиме, що у найближчій перспективі і кількість знищених російських літаків, і кількість виведених з ладу кораблів Чорноморського флоту країни-агресора може стати критичною для окупантів.