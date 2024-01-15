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ВСУ могут повернуть стратегию истощения Путина против него, — The Telegraph

15 января 2024 20:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ВСУ могут повернуть стратегию истощения Путина против него, — The Telegraph
Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина может одержать победу в войне с РФ, а ВСУ смогут повернуть стратегию истощения российского диктатора Владимира Путина против него самого. Поэтому Авдеевское направление может изменить свое предназначение в пользу нашего государства.

Об этом пишет издание The Telegraph.

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Решения относительно Авдеевского направления

В издании подчеркивают, что военное командование Украины должно приказать Силам обороны "обескровивать россиян вокруг Авдеевки".

"Тогда Авдеевское направление может выйти из мертвых руин, и Авдеевка или то, что от нее осталось, выполнит свое назначение в общих военных усилиях Украины", — отметили в сообщении.

Ситуация на этом направлении фронта

Три месяца жестоких наступлений, которые проводят оккупанты на позиции Вооруженных сил Украины, не имеют успеха. Кроме того, бои в Донецкой и Харьковской области стоят захватчикам тысячи жизней их бойцов.

Оккупационные подразделения российских войск на территории Донецкой области фактически прекратили зимнее наступление. О том, что происходит под Авдеевкой, почему россияне до сих пор не сумели ее захватить и чего ждать от оккупантов дальше, читайте в материале Новини.LIVE.

владимир путин
ВСУ
военные
Авдеевка
война в Украине

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