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ЗСУ можуть повернути стратегію виснаження Путіна проти нього, — The Telegraph

15 січня 2024 20:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ можуть повернути стратегію виснаження Путіна проти нього, — The Telegraph
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна може здобути перемогу у війні з РФ, а ЗСУ зможуть повернути стратегію виснаження російського диктатора Володимира Путіна проти нього самого. Тому Авдіївський напрямок може змінити своє призначення на користь нашої держави. 

Про це пише видання The Telegraph.

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Рішення щодо Авдіївського напрямку

У виданні наголошують, що військове командування України має наказати Силам оборони "знекровлювати росіян навколо Авдіївки". 

"Тоді Авдіївський напрямок може вийти з мертвих руїн, і Авдіївка, або те, що від неї залишилося, виконає своє призначення у загальних військових зусиллях України", — зазначили у повідомленні.

Ситуація на цьому напрямку фронту

Три місяці жорстоких наступів, які проводять росіяни на позиції Збройних сил України, не мають успіху. Окрім того, бої на Донеччині і Харківщині коштують загарбникам тисячі життів їхніх бійців. 

Окупаційні підрозділи російських військ на території Донецькій області фактично припинили зимовий наступ. Про те, що відбувається під Авдіївкою, чому росіяни досі не зуміли її захопити і чого чекати від окупантів далі — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

володимир путін
ЗСУ
військові
Авдіївка
війна в Україні

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