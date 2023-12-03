ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонщины — сводка Генштаба

Ракетная установка ведет огонь по оккупантам. Фото: Генштаб

Российские войска продолжают наносить удары по Украине ракетами и дронами. Их основной мишенью остается критически важная инфраструктура. Впрочем, Силы обороны Украины активно наносят врагу колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Украинский воин со снарядом. Фото: Генштаб

Удары врага по Украине

Всего враг нанес три ракетных и 20 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 10 ударных БпЛА.

Ремонтные работы. Фото: Генштаб

Успехи ВСУ на фронте

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 складам боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

Также за прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Самые горячие участки фронта

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия, украинскими защитниками отбита 21 атака. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 3 декабря

Ориентировочно по состоянию на 3 декабря потери оккупантов следующие:

личного состава — около 332 040 (+930) человек;

танков — 5575 (+4) единиц;

боевых бронированных машин — 10 396 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 913 (+0) единиц;

РСЗО — 913 (+0) единиц;

средств ПВО — 602 (+0) единицы;

самолетов — 323 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5995 (+1) единиц;

крылатых ракет — 1569 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 432 (+22) единицы;

специальной техники — 1140 (+2) единиц.

Потери российских захватчиков. Фото: Генштаб

Напомним, что Россия продолжает скрытую мобилизацию на фоне предстоящих выборов. Теперь в Кремле пытаются пополнить свои ряды еще и женщинами.