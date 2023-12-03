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ЗСУ надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонщини — зведення Генштабу

3 грудня 2023 08:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонщини — зведення Генштабу
Ракетна установка веде вогонь по окупантах. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами. Їх основною мішенню лишаєтьс критично важлива інфраструктура. Втім, Сили оборони України активно завдають ворогу колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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генштаб
Український воїн зі снарядом. Фото: Генштаб

Удари ворога по Україні

Загалом ворог завдав три ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних БпЛА.

Генштаб
Ремонтні роботи. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника.

Також минулої доби, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Найгарячіші ділянки фронту

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії, українськими захисниками відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Генштаб
Зведення Генштабу. Фото: скриншот
генштаб
Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 3 грудня

Орієнтовно станом на 3 грудня втрати окупантів такі:

  • особового складу — близько 332 040 (+930) осіб;
  • танків — 5575 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 10 396 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 913 (+0) одиниць;
  • РСЗВ — 913 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 602 (+0) одиниці;
  • літаків — 323 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5995 (+1) одиниць;
  • крилатих ракет — 1569 (+1) одиниць;
  • кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 432 (+22) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1 140 (+2) одиниць.
Генштаб
Втрати російських загарбників. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що Росія продовжує приховану мобілізацію на тлі майбутніх виборів. Тепер у Кремлі намагаються поповнити свої лави ще й жінками.

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