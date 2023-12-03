ЗСУ надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонщини — зведення Генштабу
Російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами. Їх основною мішенню лишаєтьс критично важлива інфраструктура. Втім, Сили оборони України активно завдають ворогу колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Удари ворога по Україні
Загалом ворог завдав три ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних БпЛА.
Успіхи ЗСУ на фронті
Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника.
Також минулої доби, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Найгарячіші ділянки фронту
На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії, українськими захисниками відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
Втрати окупантів на 3 грудня
Орієнтовно станом на 3 грудня втрати окупантів такі:
- особового складу — близько 332 040 (+930) осіб;
- танків — 5575 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин — 10 396 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 913 (+0) одиниць;
- РСЗВ — 913 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 602 (+0) одиниці;
- літаків — 323 (+0) одиниці;
- гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5995 (+1) одиниць;
- крилатих ракет — 1569 (+1) одиниць;
- кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 432 (+22) одиниць;
- спеціальної техніки — 1 140 (+2) одиниць.
Нагадаємо, що Росія продовжує приховану мобілізацію на тлі майбутніх виборів. Тепер у Кремлі намагаються поповнити свої лави ще й жінками.
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