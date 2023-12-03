ЗСУ надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонщини — зведення Генштабу

Ракетна установка веде вогонь по окупантах. Фото: Генштаб

Російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами. Їх основною мішенню лишаєтьс критично важлива інфраструктура. Втім, Сили оборони України активно завдають ворогу колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Український воїн зі снарядом. Фото: Генштаб

Удари ворога по Україні

Загалом ворог завдав три ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних БпЛА.

Ремонтні роботи. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника.

Також минулої доби, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Найгарячіші ділянки фронту

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії, українськими захисниками відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 3 грудня

Орієнтовно станом на 3 грудня втрати окупантів такі:

особового складу — близько 332 040 (+930) осіб;

танків — 5575 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 396 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 913 (+0) одиниць;

РСЗВ — 913 (+0) одиниць;

засобів ППО — 602 (+0) одиниці;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5995 (+1) одиниць;

крилатих ракет — 1569 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 432 (+22) одиниць;

спеціальної техніки — 1 140 (+2) одиниць.

Втрати російських загарбників. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що Росія продовжує приховану мобілізацію на тлі майбутніх виборів. Тепер у Кремлі намагаються поповнити свої лави ще й жінками.