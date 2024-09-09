В Минобороны представили новую гранату

ВСУ получили на вооружение отечественные гранаты — что о них известно
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату, которая является аналогом советской Ф-1. Боеприпас украинского производства отвечает характеристикам средств современного ближнего боя. Такого типа гранат раньше не было на вооружении у Украины.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в понедельник, 9 сентября.
Новая граната на вооружении в ВСУ
Ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы врага. Из-за мощного действия применять его необходимо только для укрытия.
Также Министерство обороны Украины кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже отлажено украинским производителем.
В Минобороны напомнили, что производители и разработчики образцов вооружения и военной техники с дополнительными вопросами по процессу кодификации изделий могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: mdalc@mil.ua
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