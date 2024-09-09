В Міноборони представили нову гранату

ЗСУ отримали на озброєння вітчизняні гранати — що про них відомо
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату, яка є аналогом радянської Ф-1. Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів сучасного ближнього бою. Такого типу гранат раніше не було на озброєнні в України.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України у понеділок, 9 вересня.
Нова граната на озброєнні в ЗСУ
Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили ворога. Через потужну дію застосовувати її необхідно лише з укриття.
Також Міністерство оборони України кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.
В Міноборони нагадали, що виробники і розробники зразків озброєння та військової техніки із додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: mdalc@mil.ua
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