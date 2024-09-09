В Міноборони представили нову гранату

Граната у руці. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату, яка є аналогом радянської Ф-1. Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів сучасного ближнього бою. Такого типу гранат раніше не було на озброєнні в України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у понеділок, 9 вересня.

Читайте також:

Нова граната на озброєнні в ЗСУ

Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили ворога. Через потужну дію застосовувати її необхідно лише з укриття.

Також Міністерство оборони України кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.

В Міноборони нагадали, що виробники і розробники зразків озброєння та військової техніки із додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: mdalc@mil.ua

Новий зразок гранати. Фото: Міноборони