ВСУ перерезали ключевую дорогу Олешки — Новая Каховка, — ISW

Украинские военные на танке. Фото: google.com

В Институте по изучению войны отметили, что российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при передислокации подразделений с других участков фронта, если относительно небоеспособных российских формирований и не привлеченных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу. При этом проводя оборонные операции в западной Запорожской области и поддерживая другие наступательные действия на востоке Украины.

Об этом сообщает ISW.

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Российские военные блогеры заявили 9 ноября, что украинские силы установили контроль над новыми позициями в Крынках, что в 30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр. Там они вели штурм российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

Другой российский военный блогер утверждал, что появилось сообщение, что украинские силы продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок.

Также появилась информация, что украинские войска также атаковали россиян около Поймы, Песчановки и Подстепного и пытаются закрепить позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска на 9 ноября установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского проходного моста к северу от Олешек и перерезали дорогу Олешки — Новая Каховка.

По данным ISW, подразделения 22-го армейского корпуса и 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии (CAA), а также 177-й полк морской пехоты (Каспийская флотилия), кажется, являются основными российскими силами, действующими на украинских землях.

Операции на восточном берегу Херсона

Сообщается, что российские военные сформировали 18-ю ОАА из других подразделений, ранее действовавших на Херсонском направлении, и маловероятно, что новые подразделения 18-й ОАА будут состоять из свежих сил или будут укомплектованы доктринальным количеством. В частности, подразделения 177-го полка морской пехоты ранее защищали позиции в западной Запорожской области на протяжении почти всего украинского контрнаступления и, вероятно, понесли значительные потери.

Министерство обороны России 5 ноября заявило, что неопределенные подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии действуют на херсонском направлении, хотя основная часть 7-й дивизии ВДВ, похоже, направлена на оборону на запад Запорожской области.

Накануне, 2 и 9 ноября, украинский политик Роман Машовец утверждал, что подразделения 171-го десантно-штурмового батальона 7-й дивизии ВДВ (97-й полк ВДВ) действуют вблизи Песчановки и Поймы, но непонятно, присутствуют ли эти элементы на херсонском направлении с начала контрнаступления.

Сообщается, что подразделения 49-го ООС (Южного военного округа) действуют на херсонском направлении после освобождения Украиной Херсона в ноябре 2022 года, но некоторые российские и украинские источники утверждают, что российское командование с тех пор передислоцировало подразделения, по крайней мере одну свою бригаду, в районе границы Херсонской области.

Машовец также добавил, что подразделения 49-й ОМС все еще входят в состав российской группировки сил "Днепр" на херсонском направлении, а подразделения 205-й ОМСБр 49-й ОСА действовали на левом берегу в конце августа 2023 года.

Передислокация дивизий ВДВ может сорвать операции РФ

Передислокация значительных частей 7-й дивизии ВДВ или других соединений и подразделений ВДВ в западной Запорожской области, вероятно, сорвала бы российские оборонные операции там.

Сообщается, что российские войска продолжают накапливать силы для поддержки наступательных сил РФ под Авдеевкой и локализуют наступательные операции в Харьковской и Луганской областях.

Любая потенциальная российская передислокация на Херсонское направление, вероятно, ухудшит способность России поддерживать другие операции.

Напомним, Украине удалось вернуть троих детей из Херсонской области, которых депортировали российские оккупанты. Пока они вместе с родителями работают с психологами.