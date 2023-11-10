ЗСУ перерізали ключову дорогу Олешки — Нова Каховка, — ISW

Українські військові на танку. Фото: google.com

В Інституті з вивчення війни зазначили, що російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно небоєздатних російських формувань і незалучених російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра. Проводячи при цьому оборонні операції в західній Запорізькій області та підтримуючи інші наступальні дії на сході України.

Про це повідомляє ISW.

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ЗСУ перерізали дорогу Олешки — Нова Каховка

Російські військові блогери заявили 9 листопада, що українські сили встановили контроль над новими позиціями в Кринках, що за 30 км на північний схід від міста Херсона та за 2 км від річки Дніпро. Там вони вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту.

Інший російський військовий блогер стверджував, що з’явилося повідомлення про те, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

Також з’явилася інформація, що українські війська також атакували росіян поблизу Пойми, Піщанівки та Підстепного і намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козачими Лагерями.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського прохідного мосту на північ від Олешок і перерізали дорогу Олешки — Нова Каховка.

За даними ISW, підрозділи 22-го армійського корпусу і 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії (CAA), а також 177-й полк морської піхоти (Каспійська флотилія), здається, є основними російськими силами, які діють на українських землях.

Операції на східному березі Херсонщини

Повідомляється, що російські військові сформували 18-ту ОАА з інших підрозділів, які раніше діяли на Херсонському напрямку, і малоймовірно, що нові підрозділи 18-ї ОАА складатимуться зі свіжих сил або будуть укомплектовані доктринальною кількістю. Зокрема, підрозділи 177-го полку морської піхоти раніше захищали позиції в західній Запорізькій області протягом майже всього українського контрнаступу і, ймовірно, зазнали значних втрат.

Міністерство оборони Росії 5 листопада заявило, що невизначені підрозділи 7-ї гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) дивізії діють на херсонському напрямку, хоча основна частина 7-ї дивізії ВДВ, схоже, спрямована на оборону в захід Запорізької області.

Напередодні, 2 і 9 листопада, український політик Роман Машовець стверджував, що підрозділи 171-го десантно-штурмового батальйону 7-ї дивізії ВДВ (97-й полк ВДВ) діють поблизу Піщанівки та Пойми, але незрозуміло, чи присутні ці елементи на херсонському напрямку після початку контрнаступу.

Повідомляється, що підрозділи 49-го ООС (Південного військового округу) діють на херсонському напрямку після звільнення Україною Херсона в листопаді 2022 року, але деякі російські та українські джерела стверджують, що російське командування відтоді передислокувало підрозділи, принаймні одну свою бригаду, в район кордону Запорізько-Донецької області.

Машовець також додав, що підрозділи 49-ї ОМС все ще входять до складу російського угруповання сил "Дніпро" на херсонському напрямку, а підрозділи 205-ї ОМСБр 49-ї ОСА діяли на лівому березі наприкінці серпня 2023 року.

Передислокація дивізій ВДВ може зірвати операції РФ

Передислокація значних частин 7-ї дивізії ВДВ або інших з’єднань і підрозділів ВДВ у західній Запорізькій області, ймовірно, зірвала б російські оборонні операції там.

Повідомляється, що російські війська продовжують накопичувати сили для підтримки наступальних зусиль РФ під Авдіївкою та локалізують наступальні операції в Харківській та Луганській областях.

Будь-яке потенційне російське передислокування на Херсонський напрямок, ймовірно, погіршить здатність Росії підтримувати інші операції.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути трьох дітей з Херсонської області, яких депортували російські окупанти. Наразі вони разом з батьками працюють з психологами.